Сбивший пешеходов в Москве водитель такси уверяет, что перепутал педали

Таксист, въехавший в толпу пешеходов в Москве, уверяет, что случайно перепутал педали газа и тормоза. Об этом водитель автомобиля сообщил в рамках допроса, который был проведен специалистами накануне.

Мужчина заявил, что к моменту аварии он находился за рулем более двадцати часов, а до этого спал около трех. Таксист подчеркнул, что не собирался никого сбивать. Как сообщает РИА "Новости", водитель заявил, что был абсолютно трезв и добавил, что никогда не нарушал правил дорожного движения.

Напомним, накануне на улице Ильинка таксист сбил семерых пешеходов – двух граждан Мексики, двух уроженцев Азербайджана, двух россиян, а также одного украинца. Все они получили травмы.