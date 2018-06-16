Таксист в Москве въехал в толпу мексиканских фанатов

Недалеко от Кремля такси влетело в толпу людей. Пострадали семь человек. ДТП произошло по адресу Ильинка, 4, где расположен Гостиный двор. Автомобиль врезался в дорожный знак, а затем понесся на пешеходов.

Среди пострадавших - мексиканские болельщики, пишут СМИ. "Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции", - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Виновник ДТП – такси компании CheckPoint, сообщает ЦОДД. Аккредитации на ЧМ у них нет.

Ильинка в настоящий момент перекрыта.