Пьяный нигерийский болельщик попал в больницу с переломом пяток

26-летний Толуопе Акинди, будучи сильно пьяным, ночью 13 июня залез на козырек подъезда в доме на улице Брусилова, стал плясать и громко петь песни в честь ЧМ-2018. Москвичи радости болельщика не разделили.

Когда Толуопе на просьбы жильцов угомониться никак не отреагировал, один из них столкнул его вниз. Акинди получил перелом обеих пяток. Болеть за сборную своей страны жителю Нигерии придется в больничной палате.

Ранее болельщица из Лимы, приехавшая два дня назад в Россию на чемпионат мира по футболу, была задержана на Красной площади сотрудниками полиции за карманную кражу. Она заключена под стражу на два месяца.