В Твери умерла пенсионерка, которую вытолкнула из маршрутки другая пассажирка

В Твери скончалась пенсионерка, которую неизвестная женщина вытолкнула из салона маршрутки. Данное происшествие случилось еще в минувшую среду, 13 июня, но известно о нем стало лишь в пятницу.

В СУСК РФ по региону сообщили, что 69-летняя жительница Твери помешала выходу других пассажиров из маршрутного такси, вследствие чего одна из раздраженных дам толкнула ее. Пожилая женщина выпала на улицу и ударилась головой об асфальт. От полученных травм она скончалась на месте, передает РИА "Новости".

Личность подозреваемой в случившемся пока не установлена, но правоохранителям удалось составить фоторобот пассажирки, толкнувшей пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".