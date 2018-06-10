Подросток из Челябинска впал в кому в Турции
10 июня 2018, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Подросток из Челябинска госпитализирован в больницу Антальи в бессознательном состоянии, выясняется, является ли этот случай страховым, это будет зависеть от того, покажет ли экспертиза наличие в его крови алкоголя.
Мать мальчика рассказала, что он отдыхал в Турции с бабушкой и дедушкой. Подросток познакомился со своими сверстниками и вечером после ужина отпросился у бабушки погулять. Позже его обнаружили в бассейне без дыхания.
Ранее сообщалось, что двое россиян погибли на турецком курорте в эти дни. Один из мужчин захлебнулся в море, медики не сумели его спасти. Второй гражданин упал в номере своего отеля и ударился головой, в результате чего скончался.
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