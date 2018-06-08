Двое россиян погибли в Турции

Двое россиян погибли на турецком курорте в эти дни. Один из мужчин захлебнулся в море, медики не сумели его спасти. Второй гражданин упал в номере своего отеля и ударился головой, в результате чего скончался.

Генконсульство России в Анталье подтвердило эту информацию. Первая трагедия произошла 7 июня. Мужчину вытащили из воды и вызвали «скорую», но было уже поздно.

Второе происшествие случилось 8 июня. 50-летний россиянин умер в больнице от полученной травмы. Тело туриста отправили в Стамбул на судмедэкспертизу.