В чернобыльской зоне отчуждения горят 10 гектаров

Представитель госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан сообщила о пожаре на площади 10 гектаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Произошло возгорание сухой травы.

С крупным пожаром борятся авиация ГСЧС — два самолёта Ан-32П и вертолёт Ми-8, и более 100 человек. До леса огонь пока не добрался.

В прошлом году в июне в этой зоне также был пожар. Причиной ЧП стало возгорание остатков древесины и травы в полосе вырубки, которую делают под железнодорожную ветку.