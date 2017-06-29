В чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар

На территории лесничества в зоне отчуждения вокруг Чернобыля вспыхнул пожар. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В тушении пожара задействован вертолет МИ-8 и два самолета АН-32П.

Причиной ЧП стало возгорание остатков древесины и травы в полосе вырубки, которую делают под железнодорожную ветку.

Площадь пожара составляет около 25 гектаров, в его ликвидации задействованы 102 человека личного состава и 22 единицы специальной техники.

В повышенную готовность приведены пожарные расчеты в близлежащих областях - Киевской и Житомирской, а также в самом Киеве.