В Польше перевернулся автобус с российскими туристами
31 марта 2018, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Польше попал в ДТП и перевернулся автобус с российскими туристами, возвращавшимися домой из Праги. Ранения получили 11 человек, одного из них пришлось эвакуировать вертолетом.
Автобус, в котором находилось 33 человека, столкнулся на дороге с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет и перевернулся. Авария случилась недалеко от города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве, на трассе 34. Кроме туристов, пострадал также и водитель атвобуса.
Пострадавшие госпитализированы. Тех, кому посчастливилось избежать повреждений в ДТП, отвезли в ближайший отель и предоставили переводчика, сообщает РИА Новости.
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