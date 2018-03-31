В Польше перевернулся автобус с российскими туристами

В Польше попал в ДТП и перевернулся автобус с российскими туристами, возвращавшимися домой из Праги. Ранения получили 11 человек, одного из них пришлось эвакуировать вертолетом.

Автобус, в котором находилось 33 человека, столкнулся на дороге с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет и перевернулся. Авария случилась недалеко от города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве, на трассе 34. Кроме туристов, пострадал также и водитель атвобуса.

Пострадавшие госпитализированы. Тех, кому посчастливилось избежать повреждений в ДТП, отвезли в ближайший отель и предоставили переводчика, сообщает РИА Новости.