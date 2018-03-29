В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше выбило стекла в жилых домах

В казахстанском городе Семей подрыв льда на реке Иртыш привёл к тому, что взрывная вола выбила окна у домов, расположенных у берега. Саперы не рассчитали мощность взрыва.

Местные власти решили провести взрывные работы, чтобы избавить от подтопления талыми водами близлежащие территории. В результате аварийного сброса воды уже затопило остров Полковничий, откуда были эвакуировано порядка ста человек.

Службы, которые занимались подрывом льда, заявили, что соблюдали все необходимые правила. Местные жители утверждают, что их никто не предупредил о намеченных работах. Сейчас неизвестно, предложат ли власти потерпевшим компенсацию за выбитые окна.

Пострадавшие обещают жаловаться на взрывников и подавать в суд. «Хотели как лучше, а получилось как всегда?», — саркастически комментируют ЧП пользователи соцсетей.