Раскрыта роль спецслужб Украины в распространении слухов о трагедии в Кемерово

Пранкер Евгений Вольнов, распространивший дезинформацию о сотнях погибших в ходе пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», работал вместе с киевскими спецслужбами. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший украинский спецназовец Александр Мединский.

Мединский назвал деятельность Вольнова «страшным преступлением против человечности». По словам автора ролика, за спиной пранкера стоят спецслужбы Украины, которые заинтересованы в дестабилизации социальной ситуации в Российской Федерации.

В минувшее воскресенье в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, большинство из них дети. После трагического инцидента в соцсетях начала распространяться информация о том, что власти скрывают настоящее число жертв, которое якобы достигает 300.

Через некоторое время выяснилось, что источником данных слухов стал украинский пранкер Евгений Вольнов, позвонивший в кемеровский морг. Следственный комитет РФ возбудил в отношении телефонного хулигана уголовное дело.