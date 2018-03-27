Названо количество детей, погибших при пожаре в Кемерово

Обнародована официальная информация о количестве детей, погибших при пожаре, произошедшем 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Путин: все виновные в кемеровской трагедии будут наказаны

В списках погибших при пожаре находится 41 ребенок. Всего жертвами трагедии стали 64 человека. Списки всех погибших вывешены в народном штабе, который создали родственники жертв трагедии.

Ранее собравшиеся на многотысячный митинг кемеровчане высказали недоверие к официальным данным о количестве погибших. В ответ на это заявление мэр города Кемерово Илья Середюк предложил отправить инициативную группу из числа митингующих с инспекцией по кемеровским моргам.

Вернувшись через несколько часов, активисты отчитались: «Мы проверили все, что можно – кабинеты, подсобки, подвалы, туалеты, гаражные боксы и автомашины. Мы посчитали погибших по списку – 64 погибших. Там около 20 взрослых, остальные - дети».

Многотысячный митинг в центре города Кемерово продолжается уже более пяти часов, сообщает Lenta.ru.