Названо количество детей, погибших при пожаре в Кемерово
27 марта 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Обнародована официальная информация о количестве детей, погибших при пожаре, произошедшем 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
В списках погибших при пожаре находится 41 ребенок. Всего жертвами трагедии стали 64 человека. Списки всех погибших вывешены в народном штабе, который создали родственники жертв трагедии.
Ранее собравшиеся на многотысячный митинг кемеровчане высказали недоверие к официальным данным о количестве погибших. В ответ на это заявление мэр города Кемерово Илья Середюк предложил отправить инициативную группу из числа митингующих с инспекцией по кемеровским моргам.
Вернувшись через несколько часов, активисты отчитались: «Мы проверили все, что можно – кабинеты, подсобки, подвалы, туалеты, гаражные боксы и автомашины. Мы посчитали погибших по списку – 64 погибших. Там около 20 взрослых, остальные - дети».
Многотысячный митинг в центре города Кемерово продолжается уже более пяти часов, сообщает Lenta.ru.
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