Опубликовано снятое с воздуха видео пожара в кемеровской «Зимней вишне»

В интернете появилось снятое с квадрокоптера видео, на котором запечатлен пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Ролик доступен на YouTube.

На опубликованных кадрах можно увидеть объятое пламенем здание ТРЦ с воздуха. Автор видео в описании к нему отметил, что ему пришлось досрочно посадить летательный аппарат по требованию сотрудников полиции.

Возгорание в «Зимней вишне» произошло днем в воскресенье. Согласно информации, имевшейся на момент написания новости, в результате инцидента погибли 64 человека, несколько десятков обратились за медпомощью. Соответствующие данные озвучил глава МЧС Владимир Пучков.

Ранее «Аргументы недели» собрали появившиеся в СМИ и социальных сетях свидетельства очевидцев случившегося. Из их рассказов следует, что администрация ТРЦ не смогла организовать эвакуацию. Кинозалы, очутившиеся в эпицентре пожара, по неизвестной причине оказались запертыми. Заблокированные посетители «Зимней вишни» были вынуждены прыгать на улицу из окон четвертого этажа.