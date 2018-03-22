Мосгорсуд утвердил конфискацию квартир у семьи полковника Захарченко
22 марта 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Мосгорсуд признал законным решение об обращении в пользу государства квартир и имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.
Общая стоимость конфискованного имущества превысила 9 млрд руб. Захарченко свою вину отрицает, его защита настаивает, что у следствия нет доказательств того, что деньги, автопарк и элитная недвижимость принадлежали подзащитному.
Слушание по апелляции защиты Захарченко длилось сегодня весь день. Ранее 22 марта Басманный суд Москвы освободила его отца Виктора Захарченко из СИЗО и перевел его под домашний арест.
В минувшем декабре Никулинский суд Москвы постановил конфисковать многомиллиардное состояние и имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко. Суд города в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Речь идет не только о денежных средствах, но и о 13 квартирах, 14 машино-местах, о четырех автомобилях — два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne GTS — и полкилограмма золота в слитке.
Экс-сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении крупной взятки.
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