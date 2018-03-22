Мосгорсуд утвердил конфискацию квартир у семьи полковника Захарченко

Мосгорсуд признал законным решение об обращении в пользу государства квартир и имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Общая стоимость конфискованного имущества превысила 9 млрд руб. Захарченко свою вину отрицает, его защита настаивает, что у следствия нет доказательств того, что деньги, автопарк и элитная недвижимость принадлежали подзащитному.

Слушание по апелляции защиты Захарченко длилось сегодня весь день. Ранее 22 марта Басманный суд Москвы освободила его отца Виктора Захарченко из СИЗО и перевел его под домашний арест.

В минувшем декабре Никулинский суд Москвы постановил конфисковать многомиллиардное состояние и имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко. Суд города в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Речь идет не только о денежных средствах, но и о 13 квартирах, 14 машино-местах, о четырех автомобилях — два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne GTS — и полкилограмма золота в слитке.

Экс-сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении крупной взятки.