Автомобиль въехал в автобусную остановку в Москве

На востоке Москвы сегодня днем на 15-й Парковой улице автомобиль Nissan въехал на остановку общественного транспорта. Пострадали два человека – девушка-водитель и пожилая женщина.

Столкнулись легковые машины Nissan и Volkswagen. От удара японскую модель отбросило на остановку общественного транспорта. Как чувствуют себя сейчас пострадавшие - не сообщается.

Вечером в воскресенье, 18 марта, стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы.