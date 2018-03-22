Автомобиль въехал в автобусную остановку в Москве
22 марта 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Москвы сегодня днем на 15-й Парковой улице автомобиль Nissan въехал на остановку общественного транспорта. Пострадали два человека – девушка-водитель и пожилая женщина.
Столкнулись легковые машины Nissan и Volkswagen. От удара японскую модель отбросило на остановку общественного транспорта. Как чувствуют себя сейчас пострадавшие - не сообщается.
Вечером в воскресенье, 18 марта, стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы.
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