В центре Ростова-на-Дону рухнувшее дерево убило девушку

На одной из центральных улиц Ростова-на-Дону в среду, 21 марта, внезапно, рухнуло дерево. Представитель ГО и ЧС города подчеркнул, что в результате случившегося сегодня погибла молодая женщина.

Данные о происшествии на Пушкинской улице поступили в 11.56 по московскому времени. Девушка скончалась на месте от полученных травм, а у мужчины врачи впоследствии зафиксировали повреждения мягких тканей, передает РИА "Новости", ссылаясь на источник.

Не исключено, что дерево рухнуло из-за сильного порыва ветра. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону неблагоприятные погодные условия: ветер, осадки и гололед.