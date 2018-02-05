В Москве прохожие помогли человеку выбраться из разбитой деревом машины

В Москве прохожие помогли выбраться водителю из салона автомобиля, который раздавило упавшее дерево. Страшное происшествие случилось в понедельник, 5 февраля, у дома номер 15 на улице Отрадная.

Источник в экстренных службах столицы отметил, что люди, проходившие мимо, заметили в салоне иномарки человека, который не мог выйти самостоятельно, так как корпус автомобиля погнулся.

В Агентстве городских новостей "Москва" подчеркнули, что автомобилист в результате случившегося не пострадал. Информация о падении дерева на машину в настоящий момент устанавливается.

Напомним, в ходе сильнейшего снегопада в городе были повалены не менее 2 тысяч деревьев.