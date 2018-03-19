Беспилотный автомобиль впервые сбил пешехода
19 марта 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобиль Uber, работая в беспилотном режиме, впервые в истории насмерть сбил человека, пишет The New York Times. ЧП произошло утром 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США).
Автомобиль переехал женщину в американском штате Аризона - от полученных травм пострадавшая скончалась.
Отмечается, что в салоне находился водитель, но на момент происшествия автомобиль двигался в автономном режиме.
Как пишут СМИ, после инцидента Uber прервал тестирование беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.
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