Беспилотный автомобиль впервые сбил пешехода

Автомобиль Uber, работая в беспилотном режиме, впервые в истории насмерть сбил человека, пишет The New York Times. ЧП произошло утром 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США).

Автомобиль переехал женщину в американском штате Аризона - от полученных травм пострадавшая скончалась.

Отмечается, что в салоне находился водитель, но на момент происшествия автомобиль двигался в автономном режиме.

Как пишут СМИ, после инцидента Uber прервал тестирование беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.