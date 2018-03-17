Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве, среди пострадавших 7 детей
17 марта 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
Следователи проводят проверку после столкновения грузовика с маршрутным автобусом на Киевском шоссе в Москве, сообщил Следственный комитет РФ. Десять человек, в том числе семь детей, пострадали в ДТП.
Сегодня днем водитель автобуса, следовавшего по маршруту Саларьево - Марьинский парк, столкнулся со следовавшим в попутном направлении грузовым автомобилем.
На фотографии, опубликованной Следственным комитетом, видно, что рейсовый автобус врезался в заднюю часть самосвала «КамАЗ». В результате лобовое стекло автобуса оказалось разбито, передняя часть машины смята.
Один человек с места аварии эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Родители одного из детей не сразу обратились за медпомощью, поэтому вначале прошла информация о шести пострадавших в ДТП детях. Движение транспорта на месте ДТП было ограничено по двум полосам из четырех.
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