Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве, среди пострадавших 7 детей

Следователи проводят проверку после столкновения грузовика с маршрутным автобусом на Киевском шоссе в Москве, сообщил Следственный комитет РФ. Десять человек, в том числе семь детей, пострадали в ДТП. Врачи рассказали о состоянии участников группы "Пикник"

Сегодня днем водитель автобуса, следовавшего по маршруту Саларьево - Марьинский парк, столкнулся со следовавшим в попутном направлении грузовым автомобилем.

На фотографии, опубликованной Следственным комитетом, видно, что рейсовый автобус врезался в заднюю часть самосвала «КамАЗ». В результате лобовое стекло автобуса оказалось разбито, передняя часть машины смята.

Один человек с места аварии эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Родители одного из детей не сразу обратились за медпомощью, поэтому вначале прошла информация о шести пострадавших в ДТП детях. Движение транспорта на месте ДТП было ограничено по двум полосам из четырех.