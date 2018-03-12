В Куйтунском районе Иркутской области охотник застрелил своего товарища

В Куйтунском районе иркутской области охотник вместо дикого животного случайно застрелил своего товарища. Утром 4 марта в нескольких километрах от села Панагино Куйтунского района 38-летний мужчина на охоте выстрелил из ружья, целясь в животное.

Как сообщает ИА «Телеинформ» по неосторожности мужчина попал в 24-летнего молодого человека, с которым вместе охотился. Когда охотник понял, что его знакомый не подает признаков жизни, то обратился в территориальный отдел полиции. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Санкция статьи 109 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.