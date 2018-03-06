Пассажир самолета привез кишечную инфекцию из Гоа в Воронеж

Одному из пассажиров рейса Гоа – Воронеж стало плохо в полете. В Воронеже он был госпитализирован с симптомами кишечной инфекции прямо из здания аэровокзала.

Экипаж самолета, на котором пассажир возвращался домой из неблагополучной по особо опасным инфекциям страны (Гоа является одним из штатов Индии), уведомил аэропорт прибытия о недомогании человека на борту. И управление Роспотребнадзора незамедлительно провело комплекс противоэпидемических мероприятий.

238 пассажиров этого рейса в течение двух часов после посадки не могли покинуть здание аэровокзала, пока не был проведен осмотр всех пассажиров санитарными врачами. Роспотребнадзор проинформировал, что опасности распространения инфекции нет, больной госпитализирован. Самолет также продезинфицировали, сообщает РИА Новости.