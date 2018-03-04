В Костромской области из-за снега обрушилась крыша автобусного предприятия

Кровля автотранспортного предприятия (АТП, не выдержав тяжести снега, погребла под собой четыре автобуса в городе Нея Костромской области. Обрушение произошло на площади в 700 квадратных метров.

В региональном центре МЧС рассказали, что оказались повреждены четыре автобуса марки ПАЗ и один микроавтобус "Газель". Люди при происшествии не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Истринском районе Московской области обрушилась крыша недостроенного катка. По данным МЧС, пострадавших нет. Происшествие могло произойти из-за сильного снегопада, который обрушился на Москву и Подмосковье.