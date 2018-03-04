Крыша катка обрушилась в Подмосковье

В Истринском районе Московской области обрушилась крыша недостроенного катка. По данным МЧС, пострадавших нет. Происшествие могло произойти из-за сильного снегопада, который обрушился на Москву и Подмосковье.

Во время происшествия каток был, к счастью, закрыт. Проводились работы по чистке кровли, однако завершить их не успели: как рассказали очевидцы, послышался треск и крыша стала прогибаться. Обвалилось 500 квадратных метров кровли. Сейчас масштаб обрушения уточняется экстренными службами региона.

Напомним, сегодняшний снегопад в Москве назвали самым сильным за последние 68 лет. В столице может за сутки выпасть до трети месячной нормы осадков. Власти города предупредили, что ближе к 8 марта ожидается еще одна аномальная метель.