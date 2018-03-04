На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы

На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, сообщает пресс-служба предвыборного штаба в воскресенье. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца.

Там праздновали день рождения Михаила Горбачева. По словам Собчак, на нее напал какой-то человек, который толкнул ее, а затем облил жидкостью, крича ей: "Это за Жириновского!". Она также указала, что нападавшего звали Алан Дзуцев.

"Своего видео нет. Пытаемся видеонаблюдение получить", — сказал РИА Новости представитель штаба. Ожидается прибытие правоохранительных органов для составления протокола.