На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы
4 марта 2018, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, сообщает пресс-служба предвыборного штаба в воскресенье. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца.
Там праздновали день рождения Михаила Горбачева. По словам Собчак, на нее напал какой-то человек, который толкнул ее, а затем облил жидкостью, крича ей: "Это за Жириновского!". Она также указала, что нападавшего звали Алан Дзуцев.
"Своего видео нет. Пытаемся видеонаблюдение получить", — сказал РИА Новости представитель штаба. Ожидается прибытие правоохранительных органов для составления протокола.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес