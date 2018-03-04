На Можайском шоссе столкнулись восемь автомобилей

На Можайском шоссе в сторону центра произошла авария с участием сразу восьми автомобилей. Движение в сторону центра перекрыто по трем полосам.

ДТП произошло в районе дома номер 11 на Можайском шоссе в сторону центра. Столкнулись сразу восемь автомобилей. На месте транспортного происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются, точное количество пострадавших в аварии пока неизвестно. Движение в сторону центра по Можайскому шоссе в районе аварии перекрыто по трем полосам из четырех, сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с метелью и сильным снегопадом и призвало водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности – воздержаться от поездок на личном автотранспорте. С этой целью Московский метрополитен сегодня перешел на усиленный режим работы.

Синоптики сообщили, что начавшийся снегопад может стать самым сильным за последние 68 лет. Он прекратится лишь в понедельник.