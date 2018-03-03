Взрыв произошел в центре Донецка, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в одном из дворов в Ворошиловском районе Донецка около 15.00. По последним данным, пострадал один человек, несколько машин были повреждены. В одном из многоэтажных домов взрывная волна выбила стекла.

Пострадавший является владельцем одного из поврежденных взрывом автомобилей. На месте инцидента работают представители МВД и МЧС самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.

Как сообщил руководитель Ворошиловской районной администрации Владислав Латынцев, на парковке во дворе было заложено взрывное устройство. Других подробностей пока нет.