Взрыв произошел в центре Донецка, есть пострадавшие
3 марта 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Взрыв прогремел в одном из дворов в Ворошиловском районе Донецка около 15.00. По последним данным, пострадал один человек, несколько машин были повреждены. В одном из многоэтажных домов взрывная волна выбила стекла.
Пострадавший является владельцем одного из поврежденных взрывом автомобилей. На месте инцидента работают представители МВД и МЧС самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.
Как сообщил руководитель Ворошиловской районной администрации Владислав Латынцев, на парковке во дворе было заложено взрывное устройство. Других подробностей пока нет.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: