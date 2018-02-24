В Одессе 23 февраля задержали подростков за возложение цветов к памятнику

23 февраля в Одессе сотрудниками полиции были задержаны подростки, которые участвовали в акции возложения цветов к памятнику погибшего неизвестного моряка на Аллее Славы.

Юноши, в том числе в форме курсантов морского учебного заведения, развернули белые флаги, на которых были желтая надпись "Вера и память" и изображение вечного огня. Также у этой группы были плакаты с текстом, "восхваляющим советскую армию".

Об этом написал в Facebook помощник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, полиция доставила молодых людей в отделение после того, как ей не удалось установить их личности. Кроме того, среди подростков якобы были "ребята в балаклавах". После проведения беседы их отпустили.

Форостяк призвал руководство учебных заведений Одессы обратить внимание и не допустить использования несовершеннолетних в массовых мероприятиях "сомнительного характера". Как пишут местные СМИ, были задержаны 20 подростков.