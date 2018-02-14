В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли школу во время уроков

Здания двух школ в подконтрольном ополченцам городе Докучаевске оказались повреждены при обстреле со стороны украинских силовиков, ученики вынуждены были спрятаться в бомбоубежище, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Также были повреждены жилые дома, передает РИА Новости. Отмечается, что "спланированный обстрел целенаправленно велся по школе № 3 и школе-интернату". На момент обстрела в школе велись занятия. От обстрела произошло возгорание квартиры на улице Мельникова, 22.

По предварительной информации, дети и мирные жители не пострадали.