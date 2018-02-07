Замминистра здравоохранения Татарстана найдена мертвой у себя дома

Заместитель министра здравоохранения Елена Шишмарева, которую суд в минувшую субботу поместил под домашний арест, найдена мертвой в собственном доме. Причины смерти выясняются.

Райсуд Казани отправил Шишмареву под домашний арест до 1 апреля. Ее подозревали в хищении бюджетных средств. Следователи предполагали, что чиновница вынуждала сотрудников экономических отделов медучреждений проходить фиктивные платные курсы. Шишмарева получила более 8 млн рублей. Свою вину чиновница не признала.