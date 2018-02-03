В Москве на голубой ветке метро произошло ЧП

На станции метро "Кунцевская" произошло возгорание контактного рельса при подъезде поезда к станции. Пассажиров пришлось высадить из поезда. Возгорание было ликвидировано сотрудниками станции. Нетрезвый пассажир рухнул на рельсы в московском метро

Как сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена, увеличены интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии. Для проезда просят пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Утром в субботу, 3 февраля, движение поездов на "серой ветке" Московского метрополитена было остановлено на 40 минут. Это произошло в связи с падением молодой женщины на пути на одной из станций.