В Москве на голубой ветке метро произошло ЧП
3 февраля 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
На станции метро "Кунцевская" произошло возгорание контактного рельса при подъезде поезда к станции. Пассажиров пришлось высадить из поезда. Возгорание было ликвидировано сотрудниками станции.
Как сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена, увеличены интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии. Для проезда просят пользоваться Арбатско-Покровской линией.
Утром в субботу, 3 февраля, движение поездов на "серой ветке" Московского метрополитена было остановлено на 40 минут. Это произошло в связи с падением молодой женщины на пути на одной из станций.