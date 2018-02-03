Утром в субботу, 3 февраля, движение поездов на "серой ветке" столичного метро было остановлено на 40 минут. Это произошло в связи с падением молодой женщины на пути на одной из станций.

Глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев отметил, что 25-летняя пассажирка в 6.35 упала на жесткий путь на станции "Полянка" и скончалась на месте от полученных травм. Чтобы извлечь тело погибшей, сотрудникам подземки пришлось снять напряжение.

Уточняется, что движение удалось полностью восстановить уже к 7.15. Существенного влияния на работу метро данный инцидент не оказал, передает Агентство городских новостей "Москва".