В Москве 13-летняя школьница отдалась пятерым сверстникам ради бутылки вина

13-летняя школьница из Москвы очень любила вино и поэтому отдалась сверстникам ради одной бутылки. Пятеро школьников записали на видео, как занимаются с ней сексом, а после размещения видеозаписи в интернете их задержали.

Родители учащейся седьмого класса обвинили пятерых парней в изнасиловании дочери. При этом ребята говорят, что все было по согласию девушки. В настоящее время четверо подростков задержаны, пятого пока ищут. Но дело следователи еще не возбудили, поскольку сомневаются в том, что имело место именно изнасилование. При этом мать школьницы неожиданно заявила, что вся вина в случившемся лежит на ее дочери: "Она спровоцировала мальчиков своим аморальным поведением", цитирует ее Tegram-канал Mash.