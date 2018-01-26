На Южном Урале сократят 243 сотрудника ГИБДД

В регионе попали под сокращение 243 сотрудника ГИБДД Челябинской области. Из них лишь 17 процентов работают в патрулях, остальные трудятся в отделах ведомства.

Сегодня, 26 января, руководитель ГУ МВД региона Андрей Сергеев рассказал, что 11 сотрудников покинут ГИБДД по сокращению, 17 уйдут на пенсию, а остальные 243 сотрудника направят на другие должности как в самом ГИБДД, так и в МВД.

- Сейчас некомплект кадров внутренних дел региона составляет 650 человек, - уточнил Андрей Сергеев.