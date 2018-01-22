Видео, как Range Rover сбил мужчину и въехал в столб в Москве

Женщина на белом Range Rover попала в дорожно‐транспортное происшествие, выехав на тротуар, сбив пешехода и врезавшись в мачту городского освещения. ДТП произошло вечером 22 января на востоке Москвы.

Инцидент произошел на Шоссе Энтузиастов возле торгового центра «Город». Кадры, снятые с видеорегистратора, выложены в YouTube. По данным очевидцев, в результате ДТП сильно пострадала сама автоледи, а пешеход отделался испугом.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины случившегося.