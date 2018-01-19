Нападение совершено на школу в Улан-Удэ, есть пострадавшие

На школу в Улан-Удэ было совершено нападение. Согласно последней информации, в здание под видом учеников прошли три человека, которые затем зашли в один из классов, где проходил урок.

Сначала злоумышленники бросили в помещение зажигательную смесь, а затем начали бить всех, кто пытался выбежать из кабинета, передает РИА "Новости" данные источника. Уточняется, что нападавшие после проникновения в школу надели на лица маски.

После случившегося были экстренно госпитализированы учитель и три школьника. Известно также, что один из нападавших получил ранение, а двум остальным удалось скрыться. Устанавливается, чем именно преступники били преподавателя и детей. Выясняются также причины и обстоятельства инцидента.