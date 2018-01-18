Ученик школы в Симферополе выстрелил в одноклассника

Ученик седьмого класса ранил в ногу учащегося пятого класса из пневматического пистолета. Инцидент произошел в четверг в гимназии № 1 Симферополя, рана, к счастью, неглубокая. Школьник с ножами и бензином был задержан в московской школе

Педагоги и охрана на место ЧП немедленно вызвали бригаду «Скорой помощи». Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

Квалифицировать ЧП, которое произошло сегодня днем в стенах симферопольской гимназии №1, будет специальная комиссия и правоохранительные органы, а не Министерство образования. Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщила министр образования республики Наталья Гончарова. Она не исключила, что в отношении администрации гимназии №1 будет принят ряд определенных решений. А пока предстоит выяснить, как ученик смог попасть в школу с пистолетом и что послужило причиной его поступка.

Сегодня уже сообщалось о том, что в школе деревни Смольное старшеклассника-второгодника ударил ножом одноклассник. Этот 17-летний мальчик остался на второй год в девятом классе и терроризировал учеников помладше.