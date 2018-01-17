В Челябинске школьник ударил ножом одноклассника

Сегодня, 17 января, в школе деревни Смольное старшеклассника-второгодника ударил ножом одноклассник.

Этот 17-летний мальчик остался на второй год в девятом классе и терроризировал учеников помладше. Его 16-летний одноклассник достал в качестве аргумента нож и пырнул обидчика. Состояние потерпевшего средней тяжести, у него рана груди, однако жизни угрозы нет.

Жители деревни дают второгоднику отрицательные характеристики – вел парень себя безобразно, хотя на учете в милиции не состоял. на месте работают оперативники. губернатор региона поручил тщательно разобраться в инциденте и принять меры, чтобы подобное не повторилось. Поручение дано социальному блоку правительства, местным властям и региональному уполномоченному по правам человека Ирине Буториной.

Напомним, что позавчера, 15 января, в Перми два подростка устроили поножовщину в школе. Они напали на учителя и учеников 4 класса. В итоге 12 человек было ранено, преподаватель – в тяжелом состоянии.