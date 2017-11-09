Появились данные о гибели людей при пожаре в коллекторе СВР

В Москве три человека, по уточнённым данным, погибли в результате пожара в кабельном коллекторе в одном из технических зданий Службы внешней разведки (СВР). Пожар в минувшую среду, 8 ноября, произошёл на одном из объектов СВР в столичном районе Ясенево.

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил о гибели троих человек. Семерых человек удалось спасти. Общая площадь пожара в коллекторе составила 1 тысячу квадратных метров. Пожар к вечеру был потушен.

Вчера сообщалось о пожаре в кабельном коллекторе в одном из технических зданий СВР. Информации о погибших и пострадавших не было.