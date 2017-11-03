Радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что из больницы выписали журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Данную информацию предоставили сегодня в справочной службе НИИ имени Склифосовского, отметив, что радиоведущая была выписана накануне. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", состояние Татьяны Фельгенгауэр оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 23 октября, в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" ворвался гражданин РФ и Израиля, который ранил журналисту ножом в шею. Врачи сообщили, что голосовые связки женщины в результате ранения не пострадали. Нападавший был задержан и арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".