Теле-радиоведущий Владимир Соловьев высказался сегодня о главном редакторе радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению журналиста, Алексей Венедиктов занимается настоящей травлей сотрудников ВГТРК. В рамках разговора с изданием kp.ru, Соловьев подчеркнул, что эту политику главный редактор "Эха Москвы" проводит не только на страницах СМИ – якобы он пытается подключить к этому следственные органы. Теле-радиоведущий подчеркнул, что это останется на совести тех, кто организовал травлю.

Напомним, Венедиктов обратился в СК с требованием допросить журналистов канала "Россия 24" после нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр. Главред "Эха Москвы" также заявил, что намерен временно "эвакуировать" из РФ еще одну свою сотрудницу Ксению Ларину.