Гигантское состояние полковника МВД Захарченко обнаружено следователями

Сегодня стало известно, что следственным органам удалось обнаружить многомиллиардное состояние экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Согласно последней информации источника, у Захарченко и его родственников были обнаружены и арестованы не менее 374 млн рублей, около 140 млн долларов, более 2 млн евро, а также 13 квартир, 4 иномарки, 14 машино-мест и полукилограммовый золотой слиток, передает ТАСС.

Известно, что Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупционных преступлениях, хранил свои деньги не только в рабочем кабинете, но и в своем автомобиле, а также в квартирах, которые он буквально превратил в "банковские ячейки".

Все найденное Генпрокуратура просит изъять в пользу государства.