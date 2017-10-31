Под Саратовом в ДТП с микроавтобусом есть погибшие и пострадавшие

В Саратовской области в понедельник, 30 октября, около 22 часов микроавтобус Volkswagen Caravelle и грузовой автомобиль "Камаз" столкнулись в Петровском районе. По уточненным данным, пять человек погибли. Шесть человек пострадали.

Медики оценивают состояние всех шести пострадавших как тяжелое. Авария произошла на трассе Р-158 "Нижний Новгород – Саратов". По данным МЧС, погибли граждане Таджикистана. Пострадавшие пассажиры микроавтобуса госпитализированы в районную больницу и больницы Саратова. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, - сообщает РИА Новости.

По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель грузовика не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.