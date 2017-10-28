Автомобиль сбил шестилетнего ребёнка в Новой Москве в Щербинке

В Новой Москве в субботу легковой автомобиль сбил маленького ребёнка. Пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия шестилетнего малыша доставляют в больницу на вертолёте.

По данным Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), водитель совершил наезд на ребёнка в Щербинке на Спортивной улице. В каком состоянии находится малыш, пока не уточняется.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

"Аргументы недели" сообщали ранее о пьяном ДТП под Иваново. Местные СМИ написали, что пьяный священник в тёмное время суток в минувший четверг сбил женщину, ехавшую в городе Шуя на велосипеде.