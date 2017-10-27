На Южном Урале заведено около тысячи дел за липовые полисы ОСАГО

В Челябинской области было возбуждено 917 уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере автострахования, 106 лиц уже привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщили вчера, 26 октября, на совещании главы региона Бориса Дубровского.

На совещании напомнили, что проблема отсутствия полисов ОСАГО, которая была актуальна в прошлом году, была решена. Однако на рынке появилось много мошенников, которые предоставляют липовые страховые документы. Эта ситуация распространена по всей стране.



Южноуральские правоохранительные органы отметили, что ситуация взята под контроль. В главном управлении внутренних дел Южного Урала была создана специальная рабочая группа, проводятся рейды в муниципалитетах, действуют следственно-оперативные группы, специализирующиеся на раскрытии этих преступлений. Благодаря этой работе число преступлений пошло на спад.