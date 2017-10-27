У автозаправки на юге Москвы найдено тело человека

На юге Москвы неподалеку от автозаправки была сделана страшная находка.

Источник в правоохранительных органах столицы отметил сегодня , что рядом с объектом случайно было обнаружено тело неизвестного мужчины. Как отмечает в пятницу Агентство городских новостей "Москва", происшествие случилось у дома номер 9 на проспекте Андропова.

В пресс-службе столичного управления МВД подчеркнули, что в настоящий момент информация о случившемся проверяется специалистами.