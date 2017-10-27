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У подъезда жилого дома на севере Москвы обнаружили брошенного грудного ребенка

27 октября 2017, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

У подъезда жилого дома на севере Москвы обнаружили брошенного грудного ребенка
фото: pixabay.com

В Левобережном районе Москвы у подъезда жилого дома обнаружили брошенного грудного малыша.

Вопиющее происшествие случилось в ночь на 25 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что прохожий обратился в полицию и сообщил, что нашел у подъезда дома 26 на улице Беломорская младенца. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место, забрали мальчика, которому не больше месяца, и передали его врачам.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении. У него выявлен контактный дерматит. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".

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//Авторы АН

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