У подъезда жилого дома на севере Москвы обнаружили брошенного грудного ребенка
27 октября 2017, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Левобережном районе Москвы у подъезда жилого дома обнаружили брошенного грудного малыша.
Вопиющее происшествие случилось в ночь на 25 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что прохожий обратился в полицию и сообщил, что нашел у подъезда дома 26 на улице Беломорская младенца. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место, забрали мальчика, которому не больше месяца, и передали его врачам.
Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении. У него выявлен контактный дерматит. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".