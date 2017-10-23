В понедельник, 23 октября, в Союзе журналистов России прокомментировали нападение на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

В СЖР заявили, что это была атака на свободу слова. Секретарь организации Тимур Шафир подчеркивает, что любое нападение на человека является нарушением закона и вопиющим преступлением, а подобный акт в отношении журналиста можно рассматривать как попытку закрыть рот альтернативной точке зрения.

Он добавил, что в Союзе журналистов очень рады, что жизнь радиоведущей вне опасности, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом ворвался в офис "Эха Москвы" на Новом Арбате и нанес журналистке ранение в область шеи.