Пассажирский автобус перевернулся под Красноярском

Автобус попал в ДТП в Балахтинском районе Красноярского края. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По данным диспетчера автовокзала, в нем находилось 18 пассажиров и 2 водителя.

ДТП произошло на 146-м км трассы Р-257 «Сибирь», вблизи населенного пункта Огоньки, говорится в сообщении МЧС по Красноярскому краю. Автобус следовал из Красноярска в село Каратузское. Информации о пострадавших в результате аварии не приводится.

Движение по трассе ограничено, на месте работают полицейские, медики и спасатели.