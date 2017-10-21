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//Происшествия 13+

Пассажирский автобус перевернулся под Красноярском

21 октября 2017, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажирский автобус перевернулся под Красноярском
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Автобус попал в ДТП в Балахтинском районе Красноярского края. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По данным диспетчера автовокзала, в нем находилось 18 пассажиров и 2 водителя.

ДТП произошло на 146-м км трассы Р-257 «Сибирь», вблизи населенного пункта Огоньки, говорится в сообщении МЧС по Красноярскому краю. Автобус следовал из Красноярска в село Каратузское. Информации о пострадавших в результате аварии не приводится.

Движение по трассе ограничено, на месте работают полицейские, медики и спасатели.

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