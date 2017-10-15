Заблудившегося в нижегородском лесу четырехлетнего мальчика нашли живым

Мальчика, заблудившегося в лесу в Нижегородской области, нашли живым.

О пропаже четырехлетнего Ярослава Балуева «Аргументы недели» сообщили ранее в воскресенье. Инцидент произошел накануне. Мать мальчика и его бабушка приехали вместе с ним в лес для сбора грибов. В лесу женщины на непродолжительное время упустили ребенка из вида, в результате он бесследно исчез.

Как следует из сообщения, размещенного в интернет–паблике «Типичный Нижний Новгород», Ярослав был обнаружен сегодня волонтерами в трех километрах от места пропажи. Информации о состоянии мальчика, который находился в лесу около суток, пока нет.