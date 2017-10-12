Уроженка Златоуста погибла в Доминикане

Туристка с Южного Урала погибла в Доминикане. За секунду до трагедии она сидела на окне пассажирского сидения автомобиля топлесс. По предварительным данным, ее сбил встречный автобус.

35-летняя туристка поехала в качестве пассажира на автомобиле. В момент трагедии она вылезла в купальнике без верха в открытое окно. Женщину сбил автобус, едущий по встречному направлении.

Вчера, 11 октября, в соцсетях неравнодушные южноуральцы начали распространять информацию по поводу гибели женщины на курорте. Кроме ксерокопии паспорта больше никаких данных не было. В нем значится место жительства женщины – город Златоуст Челябинской области.

— Дорогие друзья! Просьба тем гостям, которые сейчас находятся в Доминикане - сделать репост на свои странички. 10 октября на съезде с трассы в Пунта Кану в ДТП погибла наша соотечественница. Кроме паспорта никаких документов при ней не было, если у вас есть какая-либо информация о ней, пожалуйста, сообщите в ЛС, — пишет пользователь Facebook Oksana Disla.